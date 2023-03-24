ميسي (بالفيديو) يسجل هدفه الـ 800

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الـ800 في مسيرته الزاخرة وقاد الأرجنتين إلى الفوز على ضيفتها بنما 2-0 أمس الخميس، في مباراة ودية شهدت احتفالات صاخبة باحراز «ألبي سيليستي» لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

بركلة حرة رائعة قبل دقيقة من انتهاء الوقت، ختم ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، مباراة استعراضية» افتتح فيها التسجيل تياغو ألمادا البالغ 21 عاماً (78)، مسجلاً هدفه الأول في ثالث مباراة دولية.



وشهدت العاصمة بوينس أيرس أمسية عاطفية مؤثرة، مع اطلاق ألعاب نارية فوق ملعب مونومنتال التاريخي الذي غصّ بـ83 ألفاً من المحظوظين تمكنوا من الحصول على التذاكر من بين 1.5 مليون طلب، لمشاهدة المباراة الأولى لمنتخب بلادهم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي المونديال القطري بعد التعادل 3-3.

ودخل ميسي، المدرب ليونيل سكالوني والعديد من اللاعبين الأرجنتينيين مع أطفالهم إلى الملعب، وبدوا على حافة البكاء، حيث غنّى المشجعون بانسجام تام أغنية «موتشاتشوس»، نشيد المنتخب الأرجنتيني المتوّج في مونديال قطر قبل ثلاثة أشهر باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978 و1986.