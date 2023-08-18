ميسي: انتقالي لإنتر ميامي قرار صائب

أكد أسطورة كرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي أن قرار انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام2021، كان صعباً للغاية وأنه لم يكن قرارًا يرغب فيه، على عكس انتقاله إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه هذه المرة اتخذ القرار الصائب.

وقال ميسي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية بين ناديه إنتر ميامي ونادي ناشفيل، إنه أتى إلى الولايات المتحدة كي يستمتع بكرة القدم ويواصل اللعب دون ضغوطات كبرى.

وأضاف: “ما زلنا في طور الاستقرار. لم نصل بعد إلى المنزل الذي سنعيش فيه طويلاً، لكن التكيف سهل للغاية”.

وأردف أن فريق إنتر ميامي “ينمو بقوة مع المدرب تاتا مارتينو” مؤكدًا أنه تأقلم بسرعة مع الأجواء في الولايات المتحدة.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”



Leo Messi talks about enjoying this stage and this experience while living in the US. pic.twitter.com/Z2uphGCAU6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

وقال: “الناس يجعلون الأمور سهلة للغاية هنا، من النادي إلى المشجعين الذين ألتقي بهم في الشارع. المدينة مذهلة وتسمح لنا أن نعيش اليوم في سلام وبسعادة كبيرة”.

وواصل ميسي: “هنا أسهل بكثير مما كنا نظن. كانت لدينا تجربة معقدة في برشلونة وباريس لكنّ الأمور هنا مختلفة تماماً”.

وأوضح: “كما قلت، لم أكن أرغب في المغادرة إلى باريس، لقد كان ذلك بين عشية وضحاها، كان عليّ التعود على مكان جديد بسرعة بعد سنوات عديدة قضيتها في برشلونة. كان الأمر صعباً”.

وحول امكانية فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم مجددا قال: “لا أفكر كثيرًا بها، إن أتت فسأكون سعيدًا بالتأكيد، وإن لم تأت فلن أعتبر أن أي شيء قد حدث”.

كما اعتبر ميسي صاحب الـ36 عامًا والمتوّج 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية أنه بتتويجه بكأس العالم يكون قد حقق “كل الأهداف” التي كان قد وضعها لمشواره الكروي.

وقال “البرغوث”: “رغم أنها جائزة هامة، وواحدة من أعظم الجوائز على المستوى الفردي، فإنني لم أُعطِها أهميةً مطلقًا، فالأهم دائمًا لي الجوائز على المستوى الجماعي. حظيت بالتوفيق في التتويج بكل الألقاب الممكنة طوال مشواري، وبعد تتويجي بالمونديال، أصبحت لا ألقي بالًا كثيرًا بهذه الجوائز، لا أفكر في الأمر، إذا حصلتُ عليها؛ فسيكون أمرًا جيدًا وإن لم أفز بها؛ فلن يتغيّر شيء”.

وأكد ميسي أن اللعب في الولايات المتحدة كان حاضرًا “دائمًا” في ذهنه، موضحًا أنه اتخذ القرار بمشاورة زوجته وأبنائه، بقوله: “اللعب في هذا البلد كان دائمًا في رأسي، كان متغلغلًا في ذهني، وها أنا أستمتع بهذه اللحظة الآن”.

وأضاف: “قراري مرّ بالعديد من المسائل، فكرنا فيه، ثم قررنا ذلك، أنا وزوجتي، وكان أطفالي أيضًا جزءًا من القرار. لقد جئت إلى هنا لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم، واخترت هذا المكان لهذه اللحظة”.

واختتم: “لحسن الحظ كل شيء جيد اليوم في ميامي”.