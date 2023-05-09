ميسي اتم صفقة انتقاله إلى الهلال السعودي

قالت “وكالة فرانس برس” في خبر عاجل إن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتفق على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وإن الصفقة قد تمت.

وأكدت نقلاً عن أحد مصادرها أن انتقال ميسي إلى السعودية “صفقة مكتملة” وأن رحيله صفقة محسومة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام “صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل” دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع أنّ “العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

من جهته، قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لوكالة “فرانس برس” في شكل منفصل إنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أوقف أخيراً نجمه المتوّج بكأس العالم في كانون الأول/ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة الخليجية الثرية.

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى حزيران/يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.

وكانت وكالة “فرانس برس” قد ذكرت في تقرير سابق أن ميسي وافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي مقابل صفقة قاربت قيمتها 500 مليون دولار، في حين قالت وسائل إعلامية مختلفة إن المقابل المادي للصفقة سيكلف الهلال السعودي 400 مليون يورو.

وقال برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، إن ميسي سيلعب فى السعودية، وسينضم إليه زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.