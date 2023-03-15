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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ميسي إلى الهلال السعودي شرط حصوله على 600 مليون يورو؟

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ميسي ورونالدو

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الأرجنتيتي ليونيل ميسي وافق على الانتقال إلى الهلال السعودي، الموسم المقبل، شرط الحصول على 600 مليون يورو سنوياً.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.


وذكر برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهير أن الهلال بدأ مفاوضات ضم ميسي في كانون الثاني / يناير الماضي، وعرض على اللاعب الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو، حيث طلب “ليو” مهلة للتفكير، ثم رد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتباً أعلى مما يحصل عليه النجم البرتغالي في صفوف النصر كريستيانو رونالدو، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافياً.
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن رونالدو يحصل مع نادي النصر على 200 مليون يورو سنوياً.
وأضاف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال إلى الهلال شرط الحصول على 600 مليون يورو سنوياً، فرد النادي السعودي برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد بطل العالم والنادي السعودي.

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