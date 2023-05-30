فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ميسي أخرج برشلونة من حساباته

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميسي

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي لا يضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.

وأكدت الصحيفة أن “ليو” لا يثق في قدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به.

يأتي هذا بسبب تأخر موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الكتالوني المالية الخاصة بسوق الانتقالات الصيفي، بالإضافة إلى تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا، وعدة أندية أخرى.

ويسعى ميسي لحسم موقفه في أسرع وقت ممكن وهو أمر غير ممكن بالنسبة لبرشلونة.

يذكر أن نادي برشلونة قد طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.

وبحسب تقرير سابق للصحيفة نفسها، فإن ميسي أخبر زميليه السابقين في النادي الكتالوني بسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو انه لم يتلق اي عرض من البلاوغرانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من الليغا قبل التحرك رسميا، على الرغم من تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي “للبرغوث” بقيمة 500 مليون يورو سنويا (بحسب الصحيفة).

وطلب نادي برشلونة، الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.

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