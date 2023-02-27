555 مليار درهم ميزانية مصرف الإمارات المركزي لأعلى مستوى في تاريخها بنهاية 2022

كشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن الميزانية العمومية لامست حاجز 555 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام.

وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف على أساس شهري بنسبة 8.1% لتصل إلى 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.4% أو ما يعادل 33.4 مليار درهم مقابل نحو 521.54 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 279.25 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.44 مليار درهم، و63.43 مليار درهم للودائع، و5.55 مليار درهم للقروض والسلف، و26.32 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 236.66 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 164.75 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 120.01 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و13.35 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و20.22 مليار درهم خصوم أخرى.

