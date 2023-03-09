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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ميزانية السعودية 2022: 103.8 مليار ريال فائض فعلي والإيرادات 1.268 تريليون

أعلنت وزارة المالية السعودية أن النتائج الفعلية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع 2022 سجلت إيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال ومصروفات تجاوزت 1.164 تريليون ريال

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أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الخميس، أن النتائج الفعلية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع من العام 2022 سجلت إيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال وأن مصروفات تجاوزت 1.164 تريليون ريال والفائض 103.85 مليار ريال.

وكشف تقرير الربع الرابع من 2022 لأداء الميزانية العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية أن إيرادات الربع الرابع من 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات خلال 2022 بنسبة 31 بالمئة، حيث كانت 965.5 مليار ريال في 2021، وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ 857.3 مليار ريال، مقابل 562.2 مليار ريال في 2021، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 2 بالمئة، لتبلغ 410.9 مليار ريال مقابل 403.3 مليار ريال في 2021.

وارتفعت المصروفات خلال 2022 بنسبة 12 بالمئة حيث كانت 1.039 تريليون ريال في 2021.

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