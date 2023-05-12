لدعم عائلته.. يعرض ميداليته الأولمبية التاريخية للبيع

كشف العداء نايجل أموس أنه يعرض للبيع أول ميدالية لبوتسوانا في تاريخها بالأولمبياد، وهي فضية حصل عليها في ألعاب لندن 2012، لمساعدة عائلته بعد تعرضه للإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب المنشطات الأسبوع الماضي.

وأعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إيقاف أموس في الثالث من أيار/مايو الجاري بعد أن أظهر فحص خارج المنافسات وجود مادة محظورة رياضيا، وتقلصت العقوبة من أربع سنوات بعد اعتراف أموس.

وأوضح أموس (29 عاما) أنه وقع على الإقرار بناء على نصيحة من فريقه القانوني.

وأضاف: نظرا للظروف المحيطة بالقضية، وجدت أنا وفريقي القانوني أن نسلك هذا الطريق لتخفيف العقوبة، في الوقت الحالي استثماري الوحيد في ميداليتي الفضية الشهيرة من أولمبياد 2012.

وقال “أتواصل مع مساهمين مختلفين ومستشارين ماليين لبحث كيفية مساعدتي ودعم عائلتي”.

وواصل: التقيت بفريق يود شراء الميدالية نظير 4.5 مليون بولا بوتسواني (339750 دولارا) لكن مع صدور وثائقي عني بمنصة نتفليكس قد ترتفع القيمة إلى 7.5 مليون.

وكانت هذه أول ميدالية من أي لون لبوتسوانا في تاريخها الأولمبي، ثم نال البلد الإفريقي برونزية سباق أربعة في 400 متر تتابع في نسخة طوكيو 2021.

وأكد أموس تخطيطه للعودة للمضمار بعد انتهاء عقوبته في يوليو 2025.

وقال: لا خطط لدي للاعتزال، لا زلت في حالة جيدة وأتمنى أن أظهر مجددا في بطولة العالم 2025.