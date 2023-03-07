ميتا ستسرح آلاف الموظفين خلال أيام

أكد مصدر مطلع أن شركة “ميتا بلاتفورمز” الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، ستبدأ جولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين خلال الأسبوع الجاري وستشمل الآلاف منهم، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

وتقوم “ميتا” التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بشبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم بتقليص أعداد الوظائف، بعدما كانت قد قامت بالأمر نفسه خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين تخلت عن 13% من الموظفين في إطار سعيها لتكون مؤسسة أكثر كفاءة.

واستبعدت “ميتا” سابقاً 11 ألف عامل في أول عملية تسريح ضخمة بتاريخها.

ووفقاً لتقرير أعدته”بلومبيرغ” في شباط/فبراير الماضي تعمل الشركة أيضاً على تبسيط هيكل مؤسستها، ومنح مديرين حزمة تعويضات مقابل ترك الخدمة طواعية وتستبعد فرق عمل كاملة تعتبرها غير أساسية، وهو تحرك ما يزال يجري استكماله وقد يطال آلاف الموظفين.

وكشفت المصادر التي طلبت عدم الإعلان عن هويتها كونهم يناقشون أموراً داخلية أن الجولة الوشيكة من عمليات ازالة الوظائف تأتي بدافع تحقيق أهداف مالية وغير مرتبطة بـ”تبسيط هيكل” المؤسسة.

وأشار هؤلاء إلى أن “ميتا”، التي تعرضت لتباطؤ في إيرادات الإعلانات وحولت تركيزها لمنصة الواقع الافتراضي التي يطلق عليها “ميتافيرس”، بدأت تطلب من المديرين ونواب الرئيس وضع قوائم بالموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

في المقابل امتنع متحدث باسم “ميتا” عن التعليق على هذه الخطط.

قد تُستكمل هذه المرحلة من عمليات تسريح الموظفين الأسبوع المقبل، بحسب الأشخاص. وبين أحد الأشخاص أن المسؤولين الذين يعملون على الخطة يطمحون إلى أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إجازة رعاية طفل لمولوده الثالث، والتي ربما تكون قد اقتربت.

جاءت عمليات تقليص الوظائف في نوفمبر الماضي على نحو مفاجئ، لكن إطلاق جولة أخرى من عمليات التسريح كانت متوقعة بطريقة كبيرة من قبل العاملين لدى “ميتا”.

ووصف زوكربيرغ 2023 بأنه “عام الكفاءة” بالنسبة لـ”ميتا”، ونقلت الشركة هذا الأمر للموظفين خلال عمليات مراجعة الأداء، التي انتهت الأسبوع الماضي، وفق ما ذكره الأشخاص.

وأوضح موظفون بالشركة، التي تتخذ من مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا مقراً لها، أن هناك حالة من القلق المتصاعد وهبوط في المعنويات تسود وسط الزملاء بالآونة الأخيرة. نوه الأشخاص إلى أن بعضاً من الموظفين عبروا عن قلقهم إزاء حصولهم على مكافآتهم، والمقرر تسليمها الشهر الحالي، في حال خسروا وظائفهم قبل توزيعها.