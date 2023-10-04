فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ميتا تقرر تسريح عدد من موظفيها

تخطط ميتا لتسريح موظفين من وحدة معنية بتصميم الرقائق المستعملة في أجهزة الميتافيرس.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميتا تسرح موظفين

كشف تقرير نشرته وكالة “رويترز” أن “ميتا” الشركة الأم لتطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” قررت تسريح عدد من موظفيها اليوم الأربعاء.

ووفقاً للتقرير فإن “ميتا” أبلغت الموظفين الذين يعملون وحدة معنية بتصميم الرقائق المستعملة في أجهزة الميتافيرس بقرار تسريحهم في منشور على منتدى المناقشة الداخلي للشركة.

ونقلت “رويترز” عن أحد مصادرها قوله إنه سيتم إخطارهم (الموظفين المسرحين) بوضعهم لدى الشركة في وقت مبكر من صباح الأربعاء (يتوقيت الولايات المتحدة).

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ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على الموضوع، ولم تتمكن “رويترز” من تحديد عدد الموظفين الذي سيتم تسريحهم.

وفي حال طالت التسريحات عدداً كبيراً من الموظفين، فإنها يمكن أن تعرقل مشروع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، والتي تتيح الوصول إلى مجموعة من العوالم الافتراضية المعروفة باسم “ميتافيرس”، وخاصة نظارات الواقع المعزز.

هذا وعملت وحدة “FAST”، التي تضم ما يقرب من 600 موظف، على تطوير شرائح مخصصة لتزويد أجهزة “ميتا” بأداء مهام فريدة والعمل بكفاءة أكبر، وتمييزها عن الآخرين الذين يدخلون سوق الواقع المعزز والافتراضي الناشئ.

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