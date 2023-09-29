ميتا تطلق روبوتات الدردشة مع ترسانة من أدوات الذكاء الاصطناعي على كل منصاتها

أطلقت ميتا رشقة أولى تمهيدا لإشعال المنافسة فيما يشبه حروب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بدءًا من مساعدها الخاص وعدد كبير من شخصيات الذكاء الاصطناعي التي تطلقها في واتساب وانستاغرام ومسينجر وفقا لخطة مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة التي تم عرضها في مؤتمر الشركة Meta Connect 2023 الأربعاء الماضي.

تأتي بعض هذه الأدوات بشخصية بمثابة مساعد شخصي للأغراض العامة لكل شيء بدءًا من التخطيط لرحلة مع الأصدقاء في دردشة جماعية وحتى الإجابة على الأسئلة التي تطرحها عادةً على محرك البحث. في هذا الجزء الأخير، تعلن ميتا عن شراكة مع بينغ من مايكروسوفت لتوفير نتائج الويب في الوقت الفعلي، مما يميز الذكاء الاصطناعي لدى ميتا عن الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي المجانية الأخرى المتوفرة والتي لا تحتوي على معلومات حديثة جدًا.

مزايا بوتات الدردشة من ميتا

تتمتع أداة ميتا بالقدرة على توليد صور بالطلب كما هو حال أداة ميدجورني Midjourney أو دالي إي DALL-E وذلك بالطلب بوصف دقيق للصورة المطلوبة و الحصول عليها بصورة عالية الدقة في بضع ثوانٍ.

أحمد الدحلة، نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، وهو خبير عمل سابقا في شركة أبل، والذي كان يقود تطوير المساعد، وصف المساعد الشخصية بأنه نموذج لغة كبير “مصمم خصيصًا” ويستند إلى الكثير من المبادئ الأساسية وراء Llama 2، وهو أحدث نموذج شبه مفتوح المصدر من Meta والذي يتم اعتماده بسرعة عبر مختلف القطاعات.

ويقول إن الاعتماد السريع على Llama 2 ساعد شركة ميتا على تحسين كيفية عمل مساعدها الخاص. “لقد رأينا للتو طلبًا كبيرًا على النماذج، ثم رأينا قدرًا لا يصدق من الابتكار يحدث في النماذج التي ساعدتنا حقًا على فهم أدائها، وفهم نقاط ضعفها، وساعدتنا على تكرار بعض هذه المكونات والاستفادة منها مباشرة في المنتج.”