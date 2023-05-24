فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ميتا تبدأ جولة لتسريح آلاف الموظفين

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميتا

قال مصدر مطلع إن شركة “ميتا بلاتفورمس” مالكة “فيسبوك” بدأت اليوم الأربعاء، تنفيذ الجزء الأخير من جولة تسريح الموظفين، والتي تتألف من ثلاثة أجزاء في إطار خطة أُعلنت في آذار/مارس الماضي لتسريح 10 آلاف موظف.

وأصبحت “ميتا” أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن عزمها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف.

وتسبب ذلك في خفض عدد موظفي الشركة إلى ما كان عليه منتصف عام 2021 تقريباً، في أعقاب موجة التوظيف التي ضاعفت قوتها العاملة منذ عام 2020، وفق ما أوردته “رويترز“.

وتوجه بعض الموظفين لمنصات مثل “لينكدإن” اليوم الأربعاء للإعلان عن تسريحهم في جولة كان من المتوقع أن تخفض بعمق فرق مبيعات الإعلانات والتسويق والشراكات.

وانخفضت أسهم “ميتا” بنسبة 0.4% في معاملات ما قبل افتتاح السوق.

ميتا

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ في مارس/آذار إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الجولة الثانية للشركة سيتم على ثلاث “مراحل” على مدى عدة أشهر تنتهي إلى حد كبير في مايو/أيار، موضحاً أن بعض الجولات الأصغر يمكن أن تستمر بعد ذلك.

وبشكل عام، فإن التخفيضات طالت الوظائف غير الهندسية بشكل كبير.

وقال زوكربيرغ خلال اجتماع إن نحو 4 آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في أبريل/نيسان في أعقاب خفض أقل في مارس/آذار.

وجاء تسريح موظفي “ميتا” بعد شهور من تراجع نمو الإيرادات وسط ارتفاع التضخم وتراجع الإعلانات الرقمية عما كانت عليه التجارة الإلكترونية إبان جائحة كورونا.

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