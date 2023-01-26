ميتا ترفع الحظر عن ترامب في فيسبوك وإنستغرام

أعادت شركة “ميتا” المالكة لموقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقعين، بعد تعليق دام عامين.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ، رئيس “ميتا” للشؤون الدولية، “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” في الأسابيع المقبلة”، مضيفا أن إعادة الحسابين ستترافق مع “قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات”.

وتعليقا على قرار “ميتا”، قال الرئيس الأمريكي السابق إنه لا ينبغي منع أي رئيس مجدداً من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ترامب: أنا رئيسكم المفضل

وقال ترامب على موقعه “تروث سوشال”، إن “فيسبوك” الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي”.

وأضاف أن “شيئا من هذا القبيل لا ينبغي أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب”.

ويشار إلى أن فيسبوك إلى جانب إنستغرام وتويتر والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى كانت قد قامت بتعليق حساب ترامب خلال شهر كانون الثاني/يناير عام 2021 بعد الهجوم على الكابيتول الأمريكي، لخرقه القواعد وبسبب مخاوف من المزيد من التحريض على العنف.

وكان الديمقراطيون قد حثوا ميتا على تمديد الحظر على الرئيس السابق الذي يستعد لخوض غمار السباق إلى البيت الأبيض مجدداً على أساس أنه “يواصل نشر معلومات مضللة وتبني مواقف مضرة بالديمقراطية”.