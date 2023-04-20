سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ميتا المالكة لـ فيسبوك تبدأ بتسريح الآلاف هذا الأسبوع

سامر باطر by سامر باطر

ستبدأ ميتا هذا الأسبوع بجولة جديدة من تسريح الموظفين وتركز على أصحاب المهارات من مهندسين فيما يقدر العدد بحوالي 4000 موظف هذا الأسبوع ضمن خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركة.

وبدأت ميتا الشركة الأم لـ فيسبوك عمليات التسريح لتقليص عدد الموظفين لتشمل حوالي 10 آلاف موظف في جولات متعددة من عمليات التسريح. وتمس هذه الجولة الأخير ما يصل إلى 4000 موظف وفقًا لتقارير صحفية .

تركز عمليات التسريح الأخيرة على موظفي ميتا من مهندسين وتم إخطارهم بأنه تم التخلي عنهم في رسائل بريد إلكتروني أرسلت في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...