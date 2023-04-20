ميتا المالكة لـ فيسبوك تبدأ بتسريح الآلاف هذا الأسبوع

ستبدأ ميتا هذا الأسبوع بجولة جديدة من تسريح الموظفين وتركز على أصحاب المهارات من مهندسين فيما يقدر العدد بحوالي 4000 موظف هذا الأسبوع ضمن خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركة.

وبدأت ميتا الشركة الأم لـ فيسبوك عمليات التسريح لتقليص عدد الموظفين لتشمل حوالي 10 آلاف موظف في جولات متعددة من عمليات التسريح. وتمس هذه الجولة الأخير ما يصل إلى 4000 موظف وفقًا لتقارير صحفية .

تركز عمليات التسريح الأخيرة على موظفي ميتا من مهندسين وتم إخطارهم بأنه تم التخلي عنهم في رسائل بريد إلكتروني أرسلت في وقت مبكر من يوم الأربعاء.