ميتافيرس مول أول مركز تسوق افتراضي في دبي

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» خلال القمة العالمية للحكومات عن إطلاق «ميتافيرس مول»، أول مركز تسوق افتراضي من نوعه في دبي والذي سيمثل شركة «ماجد الفطيم» على منصة ديسينتيرلاند الافتراضية (Decenterland) .

ومن المتوقع، أن يفتح «مول ميتافيرس» أبوابه أمام الزوار بعد إنجاز مراحل متعددة من الاختبارات، ليشكل مساحة بارزة أمام الزبائن الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من التجارب الرقمية عبر مختلف عروض التجزئة والترفية والتسلية. وسيضم هذا المول مركز التسوق كارفور و«ڤوكس سينما» ومتجر «ذات» ومتجر «غوالي» و«سامسونج»، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى والمزيا المميزة التي يجري العمل على إطلاقها.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول»: «نحرص في شركة ماجد الفطيم على مراقبة ودراسة سلوكيات المستخدمين والمتسوقين وكيفية تطورها مع الوقت والزمن، الأمر الذي يُشكل عنصراً أساسياً لإدارة أعمالنا وتطورنا.. ونتطلع دائماً إلى استكشاف وإيجاد طرق ووسائل جديدة من شأنها تحقيق أسعد اللحظات التي لا تنسى كل يوم، ونحن على استعداد لتحقيق ذلك، حتى من خلال شبكة من المنصات الضخمة مثل ميتافريس.. وسيشكل ميتافريس مول، وجهة جديدة في إطار وجهاتنا الرائدة للتجزئة والترفيه، إلى جانب دوره كعامل جذب بارز من شأنه استقطاب العملاء الذين يتوقون إلى تحقيق تجارب رقمية من خلال العلامات التجارية المفضلة لديهم”.

من جهتها قالت فاطمة زادا، مديرة القنوات المتعددة والرقمية، لدى «ماجد الفطيم لمراكز التسوق»: «شهدنا ارتفاع الطلب بشكل كبير على التجارب الرقمية في السنوات القليلة الماضية، ونحن نعمل على الاستفادة من العلوم السلوكية والبيانات، لنقدم للعملاء كل ما يحتاجون إليه وما يرغبون بتحقيقه.. وساهمت عملية رصد وملاحظة سلوكيات المستهلكين السريعة، والتي ترافقت مع خطة عمل وسلسلة من مراحل الاختبار، إلى هذا الإنجاز المتمثل بإطلاق مشروع متكامل، الذي يُشكل خطوة متقدمة عن مجال التسوق عبر الإنترنت وهو ميتافيرس مول .. ونعمل حالياً على المراحل الأولى لتطوير هذا المشروع، ونراقب وندرس عن كثب احتياجات عملائنا المتغيرة ورغباتهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم”.