ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو.. فيضانات تجرف عدة أشخاص وتودي بحياتهم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في منطقة جبلية في سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين، بعد أمطار غزيرة حصدت ضحايا في مناطق أخرى من البلاد.

وأظهرت مشاهد فيديو لأشخاص تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق، خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن “أجهزة الأمن العام المحلية وفرق الاطفاء ودوائر أخرى تواصل عمليات البحث والانقاذ”.

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة قرب سد طيني جنوب غرب عاصمة الولاية شنغدو حيث جرفت المياه المباغتة “أكثر من عشرة أشخاص” بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وكان الضحايا يلتقطون الصور عند حدوث السيول خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة.

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