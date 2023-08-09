فيديو.. فيضانات تجرف عدة أشخاص وتودي بحياتهم

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في منطقة جبلية في سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين، بعد أمطار غزيرة حصدت ضحايا في مناطق أخرى من البلاد.

وأظهرت مشاهد فيديو لأشخاص تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق، خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن “أجهزة الأمن العام المحلية وفرق الاطفاء ودوائر أخرى تواصل عمليات البحث والانقاذ”.

? مشاهد مرعبة.. مياه الفيضانات تجرف عدة أشخاص في ولاية سيتشوان الصينية خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف



? وسائل إعلام محلية أعلنت مقتل 7 من الذين جرفتهم المياه وإنقاذ 4 آخرين فيما تواصل السلطات المختصة عمليات البحث والإنقاذ #إرم_نيوز #الصين #Sichuan #chinaflood #China pic.twitter.com/FWinAk84ss — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2023

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة قرب سد طيني جنوب غرب عاصمة الولاية شنغدو حيث جرفت المياه المباغتة “أكثر من عشرة أشخاص” بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وكان الضحايا يلتقطون الصور عند حدوث السيول خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة.