ميا، ممثلة لبنانية تكشف صورها مع والدتها السيريلانكية ومسلسل عن معاناتها

كشفت ميا علاوي وهي ممثلة لبنانية أنها ابنة لبناني وأمها سريلانكية ونشرت صورها مع والدتها على حسابها على انستاغرام. وقالت ميا في تعليقها على الصور : “نقيضان بوجهةٍ واحدة. امرأتان بهدف واحد. أمهات وبنات بين ثقافتين”، وذكرت ميا أنها تكتب عن تجربتها لمسلسل “البنت السريلانكية” الذي يروي قصتها.

ولفت موقع لبنان 24 إلى إعجاب واسع نالته صور ميا من متابعيها الذين أثنوا على صلابة ميا ووالدتها. ويشير الموقع إلى أن ميا فنانة من أب لبناني وأم من الجنسية السريلانكية، وكانت قد ظهرت في عدة برامج تلفزيونية تحدثت فيها عن قيامها سابقا بمساعدة والدتها “العاملة المنزلية” في تنظيف المنازل ومعاناتها مع شقيقاتها من التنمر. وإلى جانب التمثيل اشتهرت ميا كعارضة أزياء أيضاً وشاركت في بطولة عملين بارزين هما “اعترافات فاشونيستا” و مسلسل “من … إلى”، فيما كانت بدايات الممثلة اللبنانية «كومبارس» في فيلم من بطولة هيفاء وهبي.

يذكر أن قصة مشابهة لميا حققت جوائز عديدة وصورت في مسلسل ساق البامبو الكويتي ووقتها فازت رواية (ساق البامبو) للكويتي سعود السنعوسي بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) في دورتها الساد‬‬‬سة (2013). ويقول السنعوسي في الرواية:” لو كنت مثل شجرة البامبو، لا انتماء لها، نقتطع جزءاً من ساقها نغرسه، بلا جذور، في أي أرض، لا يلبث الساق طويلاً حتى تنبت له جذور جديدة تنمو من جديد في أرض جديدة بلا ماض بلا ذاكرة”!