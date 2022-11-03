مونستر لاب تستحوذ على شركة استشارات سعودية

أعلنت شركة مونستر لاب، شركة الاستشارات الرقمية العالمية، عن استحواذها على شركة بايونيرز كونسلتنج، المزود الرائد لخدمات تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والتي أسسها في المملكة العربية السعودية كل من فيصل العمرو وعبد الله الدخيل وأحمد الغفيلي.

الشركة السعودية بايونيرز كونسلتنج

انطلاقت عام 2014 وأصبحت واحدة من أسرع الشركات في مجال الاستشارات نمواً في المنطقة. ونجحت منذ ذلك الحين في تشكيل فريق عمل دولي متنوع من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتُقدم شركة الاستشارات الاستراتيجية خدماتها لشريحة واسعة من العملاء، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وغيرها.

مكاسب مشتركة

تستفيد شركة بايونيرز كونسلتنج بموجب هذا الاستحواذ من الإمكانات الرقمية عالمية المستوى لشركة مونستر لاب، بما يدعم رؤيتها في تزويد العملاء بحلول استشارية من شأنها تحقيق أثر حقيقي. كما تسمح الاتفاقية للشركتين بتوسيع حضورهما الإقليمي والعالمي، واستقطاب المزيد من المشاريع المُحتملة في الشرق الأوسط، لا سيما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا.

توسع في المملكة

تعتزم مونستر لاب بعد عملية الاستحواذ مضاعفة عدد موظفيها في مكتب الرياض، واستكشاف المواهب في المملكة والمنطقة لشغل معظم الوظائف الجديدة. كما تسهم الاتفاقية في تسريع وتعزيز التحوّل الرقمي لقاعدة العملاء الحالية لشركة بايونيرز كونسلتنج في جميع المجالات في القطاعين العام والخاص في المملكة، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتقنية المالية والسكن والعمل والتنمية الاجتماعية. كما تتيح للشركة تزويد عملائها بباقة أوسع من الخدمات وإحداث أثر ملموس.