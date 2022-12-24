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مونديال 2022: بيب جوارديولا يؤكد أن  ميسي هو الأفضل في كل العصور حتى بدون كأس العالم

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم.
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أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم.

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وجهة نظر عاطفية

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:

  • إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور
  • بالنسبة لي هو الأفضل، لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي
  • الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييجو مارادونا.. تكون وجهة نظرهم عاطفية
  • لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي

العودة

وأوضح جوارديولا أن لاعبي سيتي الـ 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي. وتابع قائلا: “خاضوا تجربة فريدة، وآمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون 4 سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة”.

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