كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، عن تفاصيل توجيهات العاهل السعودي، الخاصة بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.





وقال المتحدث الرسمي، عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقا”، إن التوجيه الملكي بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.





وأضاف الرزقي أن معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش سيكون 1320 ريال بدلاً من 1100، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً.



نوه الرزقي بأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال.





وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة 23 بتاريخ 1 نوفمبر2023.





وأكد الرزقي، أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.





ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.





كما وجهه، باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر .



⏺️يُساهم التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.



⏺️سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.



⏺️تشمل زيادة… pic.twitter.com/rfgmjUvhuT — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) October 8, 2023