موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة وتشكيلتا المنتخبين

يستضيف منتخب مصر لكرة القدم نظيره التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ودّية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا 2024 المزمع اقامتها في كوت ديفوار.

وحجز منتخبا مصر وتونس بطاقتي التأهل لكأس أمم أفريقيا رسمياً، بعد تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة متقدماً على منتخب غينيا (10 نقاط)، ليضمن التأهل للنهائيات للمرة 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

أما المنتخب التونسي فقد أنهى التصفيات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق أفضلية المواجهات المباشرة مع غينيا الاستوائية وهو التأهل الحادي والعشرون في تاريخ النهائيات.

وتلعب مصر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، فيما يقود تونس جلال القادري.

وسبق لمنتخبي مصر وتونس أن التقيا في 34 مباراة سابقة فاز التونسيون في 14 منها مقابل 12 فوزاً للفراعنة وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

متى موعد مباراة مصر وتونس الودّية؟

ستقام المباراة الودية بين مصر وتونس اليوم الثلاثاء 12 أيول/سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة السادسة بتوقيت تونس على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس الودّية؟

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وتونس الودّية بشكل حي ومباشر عبر مجموعة قنوات “اون تايم سبورت”، وستخصص قناة “On Time Sport HD 1” لبث المباراة، كما يمكنكم مشاهدتها على القناة الوطنية التونسية.

تشكيلة منتخب مصر المحتملة للمباراة الودّية مع تونس؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على التشكيلة التالية:

محمد أبو جبل – أحمد فتوح – علي جبر – حسام عبد المجيد – عمر كمال- محمود حمادة – طارق حامد – حمدي فتحي- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

تشكيلة منتخب تونس للمباراة الودّية مع مصر؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب جلال القادري على التشكيلة التالية:

أيمن دحمان- علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – وجدي كشريدة – إلياس السخيري – عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان – يوسف المساكني – حمزة رفيعة – هيثم الجوين