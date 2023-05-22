موعد وتوقيت مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم تحت 20 عاماً والقنوات الناقلة

يستهل منتخب تونس للشباب اليوم مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً بكرة القدم المقامة في الأرجنتين بلقاء صعب حيث يواجه نظيره الإنجليزي بطل أوروبا وأحد المرشحين للفوز باللقب.

وتضم قائمة “نسور قرطاج” 21 لاعباً بينهم 9 لاعبين محترفين هم: توماس الزواغي وإدريس العرفاوي، وكريم العابد وريان النصراوي وسامي شوشان وشيم الجبالي وبشير يعقوب وجبريل عثمان ومحمد الضاوي.

وهي المرة الثالث التي يتأهل فيها المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً بعد نسختي 1977 و1985، وقد نجح بذلك بحلوله رابعاً في كأس أمم إفريقيا للشباب بعد منتخب السنغال حامل اللقب وغامبيا الوصيف ونيجيريا الثالث.

توقيت مباراة تونس وإنجلترا

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت تونس، وستكون على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا في لابلاتا.

وأوقعت قرعة مونديال الأرجنتين 2023 للشباب تحت 20 عاما منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة، وهي تضم أيضاً أوروغواي والعراق.

[U20 WORLD CUP 2023 ARGENTINE ??] Today, our U20’s ?? will face England U20 ??????? in their first group stage match!



We wish our young eagles a lot of luck, we stand behind you! ✊???#ENGTUN ?????????#FIFAWorldCupU20 ??#Argentina2023 ???#TeamTunisiaU20 ?? pic.twitter.com/4sHZCOlcpI — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) May 22, 2023

يذكر أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم كانت مقررة عام 2021 في إندونيسيا، لكن تم تأجيلها بسبب انتشار جائحة كورونا، ثم سحبت من إندونيسيا في آذار/مارس الماضي، بسبب رفضها استضافة منتخب إسرائيل على أراضيها وطالبت بإبعاده.

موعد مباراة تونس وإنجلترا

المباراة التاريخ التوقيت الملعب تونس وإنجلترا 22 أيار/مايو 2023 19:00 (تونس)

21:00 (مكة المكرمة) ملعب لابلاتا

ويواجه “نسور قرطاج” المنتخب العراقي يوم الخميس 25 أيار/مايو الجاري، على أن يختتم الدور الأول بملاقاة منتخب أروغواي يوم الأحد 28 من الشهر الجاري.

ويتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم تحت 20 عاماً أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، ثم ينضم إليهم أفضل 4 منتخبات ممن احتلوا المركز الثالث.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا؟

تعتبر قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري والوحيد لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما في ذلك كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة عبر beIN Sports HD وbeIN Sports 2 HD Premium، وسيتولى المعلق رؤوف خليف مهمة التعليق على مجرياتها.