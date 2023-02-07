يسعى الهلال السعودي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الثأر من فلامنجو البرازيلي وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الاولى في تاريخه، بعد محاولتين غير مثمرتين عامي 2019 و2021.

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنجو بالذات 1-3 بعد ان تقدم عليه بهدف سالم الدوسري قبل أن يتلقى ثلاثية في الشوط الثاني، وعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي الانكليزي 0-1 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وفاز الهلال في ربع النهائي على الوداد البيضاوي صاحب الضيافة بركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أين ستقام مباراة الهلال وفلامنجو؟

سيحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق لفريقين آسيويين ان بلغا نهائي هذه البطولة وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الاماراتي وخسر كلاهما أمام ريال مدريد الإسباني في 2016 و2018 توالياً.

أما فلامنجو فيسعى الى ان يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر اربع نسخ، بعد خسارته أمام ليفربول الإنكليزي 0-1 بعد التمديد في 2019 وسقوط بالميراس أمام تشيلسي الإنكليزي 1-2 بعد التمديد في النسخة الأخيرة، علما بان آخر فريق من اميركا الجنوبية احرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت تتويج انديتها تسع مرات توالياً.

ويلتقي الفائز في هذه المواجهة في النهائي المقرر في 11 شباط/فبراير الجاري مع الفائز من مباراة نصف النهائي الاخرى التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والأهلي المصري وتقام الاربعاء في الرباط، في حين يلتقي الخاسران السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو؟

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات البطولة الأخرى على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.