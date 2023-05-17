موعد وتوقيت مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أفريقيا تحت 17 عاماً والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربي تحت 17 عاماً، المباراة النهائية لكأس أفريقيا لنفس الفئة العمرية حيث يواجه السنغال، اليوم الجمعة بحسب توقيت المغرب والسبت بحسب مكة المكرمة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر صاحبة الضيافة، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرباط، وعند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

الطريق إلى نهائي كأس أفريقيا تحت 17 عاماً

وبلغ “أشبال الأطلس” المباراة النهائية للبطولة القارية بعد تصدره المجموعة الثانية، بفوزه على جنوب أفريقيا 2-0، ونيجيريا 1-0، وخسارته أمام زامبيا 1-2، وفي ربع النهائي تفوق على منتخب صاحبة الأرض الجزائر بثلاثية نظيفة، ثم تخطى مالي بركلات الترجيح 6-0، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل فاز منتخب السنغال بجميع مباريات دور المجموعات ما منحه صدارة المجموعة الأولى، إذ تغلب عاى الكونغو 1-0، والجزائر والصومال بنفس النتيجة 3-0، وفي ربع النهائي دك شباك جنوب أفريقيا بخمسة أهداف نظيفة، وانقذته ركلات الترجيح 5-4 في نصف النهائي أمام بوركينا فاسو بعد التعادل 1-1.

وببلوغهم الدور نصف النهائية من كأس أفريقيا ضمنت منتخبات السنغال والمغرب ومالي وبوركينا فاسو التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2023.

وكان من المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في البيرو، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سحب حق الاستضافة منها بعد فشلها في استكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة المسابقة العالمية.

موعد مباراة المغرب والسنغال

المباراة التاريخ التوقيت الملعب المغرب والسنغال 19 أيار/مايو 2023

20 أيار/مايو 2023 22:00 (الرباط)

00:00 (مكة المكرمة) ملعب نيلسون مانديلا

كيفية مشاهدة مباراة المغرب والسنغال

تستحوذ مجموعة “beIN Sports” على حقوق نقل مباريات البطولة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنكم مشاهدة المباراة النهائية كأس افريقيا تحت 17 عاماً بين المغرب والسنغال عبر قناة “beIN Sports HD 4”.

كذلك ستكون المباراة متاحة من خلال شبكة تلفزيون الجزائر بصورة مجانية.

متابعو البطولة في المملكة المغربية يمكنهم مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي للقناة الرياضية المغربية.

يذكر أن المنتخب الأول لـ “أسود الأطلس” حل رابعاً في بطولة كأس العام الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي في انجاز تاريخي غير مسبوق عربياً وأفريقياً، وقدم أداء رائعاً وفاز على العديد من المنتخبات الكبرى من بينها بلجيكا والبرتغال.