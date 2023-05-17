فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

موعد وتوقيت مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أفريقيا تحت 17 عاماً والقنوات الناقلة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المغرب

يخوض المنتخب المغربي تحت 17 عاماً، المباراة النهائية لكأس أفريقيا لنفس الفئة العمرية حيث يواجه السنغال، اليوم الجمعة بحسب توقيت المغرب والسبت بحسب مكة المكرمة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر صاحبة الضيافة، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرباط، وعند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

الطريق إلى نهائي كأس أفريقيا تحت 17 عاماً

وبلغ “أشبال الأطلس” المباراة النهائية للبطولة القارية بعد تصدره المجموعة الثانية، بفوزه على جنوب أفريقيا 2-0، ونيجيريا 1-0، وخسارته أمام زامبيا 1-2، وفي ربع النهائي تفوق على منتخب صاحبة الأرض الجزائر بثلاثية نظيفة، ثم تخطى مالي بركلات الترجيح 6-0، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل فاز منتخب السنغال بجميع مباريات دور المجموعات ما منحه صدارة المجموعة الأولى، إذ تغلب عاى الكونغو 1-0، والجزائر والصومال بنفس النتيجة 3-0، وفي ربع النهائي دك شباك جنوب أفريقيا بخمسة أهداف نظيفة، وانقذته ركلات الترجيح 5-4 في نصف النهائي أمام بوركينا فاسو بعد التعادل 1-1.

وببلوغهم الدور نصف النهائية من كأس أفريقيا ضمنت منتخبات السنغال والمغرب ومالي وبوركينا فاسو التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2023.

وكان من المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في البيرو، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سحب حق الاستضافة منها بعد فشلها في استكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة المسابقة العالمية.

موعد مباراة المغرب والسنغال

المباراةالتاريخالتوقيتالملعب
المغرب والسنغال19 أيار/مايو 2023
20 أيار/مايو 2023		22:00 (الرباط)
00:00 (مكة المكرمة)		ملعب نيلسون مانديلا

كيفية مشاهدة مباراة المغرب والسنغال

تستحوذ مجموعة “beIN Sports” على حقوق نقل مباريات البطولة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنكم مشاهدة المباراة النهائية كأس افريقيا تحت 17 عاماً بين المغرب والسنغال عبر قناة “beIN Sports HD 4”.

كذلك ستكون المباراة متاحة من خلال شبكة تلفزيون الجزائر بصورة مجانية.

متابعو البطولة في المملكة المغربية يمكنهم مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي للقناة الرياضية المغربية.

يذكر أن المنتخب الأول لـ “أسود الأطلس” حل رابعاً في بطولة كأس العام الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي في انجاز تاريخي غير مسبوق عربياً وأفريقياً، وقدم أداء رائعاً وفاز على العديد من المنتخبات الكبرى من بينها بلجيكا والبرتغال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا