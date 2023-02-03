يلعب الأهلي المصري ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب مع فريق سياتل ساوندرز الأميركي بطل قارة الكونكاكاف، ضمن الدور ربع النهائي يوم غد السبت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأهلي قد استهل مشاركته في البطولة بفوز كبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما الأربعاء.

سجل ثلاثية الفريق المصري حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86.

ويشارك الأهلي في كأس العالم بصفته وصيفاً لبطل دوري أبطال أفريقياً كون حامل اللقب الوداد البيضاوي المغربي يشارك فيها كمستضيف.

أين ستقام مباراة الأهلي وسياتل؟

سيحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأميركي يوم غد السبت.

من هو حكم مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الإنكليزي أنتوني تايلور حكماً لمباراة الفريقين المصري والأميركي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

Match officials designations FIFA Club World Cup 2022 Morocco – 2nd Round – 4 February – Grand Stade de Tanger@SoundersFC?@AlAhly



Referee: Anthony TAYLOR???????

AR 1: Gary BESWICK ???????

AR 2: Adam NUNN ???????

4th: Ning MA ??



1/2 pic.twitter.com/jU37KfHDVq — FIFA Media (@fifamedia) February 2, 2023

وسيعاون تايلور كل من مواطنيه جاري بيسيوك وآدم نان، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الفرنسي جيروم بريسار ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

وسيتواجد على تقنية الفيديو “الفار” لاحتساب حالات التسلل الجزائري مقران جورايري ويعاونه المغربي رضوان جيد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل؟

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات البطولة الأخرى على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

??➡️ Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023

وكان رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو كشف قبل يومين من نهائي بطولة كأس العالم في قطر، عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً “النسخة الاولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها”.

ولم يعلن فيفا عن تفاصيل النظام الجديد، بيد أن النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) اشتكت من إعلان إنفانتينو “من جانب واحد دون التشاور بجدية… مع اللاعبين”.