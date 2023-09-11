موعد مؤتمر أبل 2023.. التسريبات الأخيرة لمزايا iPhone 15

يستعد عشاق التكنولوجيا في العالم لمشاهدة مؤتمر أبل 2023 الذي سيتم الإعلان خلاله عن عدد من المنتجات الجديدة لعملاق الهواتف الأمريكي.

واعتادت أبل كل عام عقد مؤتمرها السنوي، التي تكشف فيه عن أحدث هواتفها من سلسلة أيفون iPhone.

متى موعد مؤتمر أبل 2023؟

عادة ما تعقد شركة Apple مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر من كل عام.

وتحدد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر موعدا لمؤتمر أبل 2023، بحسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في العاشرة صباحا بتوقيت أمريكا، السادسة مساء بتوقيت السعودية ومصر، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

Join us for a special #AppleEvent on September 12 at 10 a.m. PT.



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/dQLzRfEVVq — Apple (@Apple) August 31, 2023

كيف تشاهد مؤتمر أبل 2023؟

ومن يتم عرض تفاصيل معرض أبل 2023 عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب.

كما سيتم إذاعة المؤتمر عبر منصات أبل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن بعض الإصدارات الأخرى مثل الساعات الذكية وسماعات البلوتوث.

iPhone 15 – صورة مسربة

تسريبات أيفون 15

وخلال مؤتمر أبل 2023 سيتم الإعلان رسميا عن الجيل التالي من أجهزة iPhone، سلسلة iPhone 15، وبحسب موقع “فون أريينا”، فإنه من المتوقع إصدار 4 طرازات من iPhone 15، هي iPhone 15 و iPhone 15 Plusو iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

وسيكون السعر الأعلى لـ iPhone 15 Plusمقاس 6.7 بوصة والذي يحصل على بطارية أكبر، ولكن بكاميرتين فقط.

وسيحتوي كل من iPhone 15 Pro و15 Pro Max على شريحة A17 Bionic من الجيل التالي إلى جانب ذاكرة إضافية.

وسيحتفظ iPhone 15 Pro الأصغر مقاس 6.1 بوصة بإعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية، بينما من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro Max الأكبر هو أول iPhone على الإطلاق مزود بكاميرا تكبير منظار ستكون قادرة على التكبير أبعد بكثير من كاميرا 3X الحالية.

iPhone 15 – صورة مسربة

أهم المميزات الجديدة في iPhone 15:

منفذ USB-C بدلا من Lightning على جميع طرزiPhone 15.

جميع الموديلات الأربعة مع قاعدةDynamic .

iPhone 15 و15 iPhone Plus يعملان على شريحة A16 القديمة.

iPhone 15 Pro و15 iPhone Pro Max يعملان على شريحة A17 الأحدث.

ستستخدم طرازات iPhone 15 Pro و15 iPhone Pro Max التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما سيساعد على تقليل الوزن،

تستبدل طرازات iPhone 15 Pro مفتاح كتم الصوت بزر جديد قابل للبرمجة،

البطاريات ربما تكون أكبر في جميع الموديلات الأربعة.

فقط طراز iPhone 15 Pro Max سيحصل على كاميرا بيرسكوب جديدة مع نطاق تكبير أطول.

ستحتوي طرازات iPhone 15 العادية على كاميرا رئيسية مطورة بمستشعر 48 ميجابكسل،

شحن سلكي أسرع بقدرة 35 وات لموديلات iPhone 15 Pro.

متى يمكن شراء أيفون 15؟

بحسب التقارير فإنه من المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لأجهزة iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يوم الجمعة 15 سبتمبر، أي بعد 3 أيام من مؤتمر أبل.

سهم أبل يخسر قبل مؤتمر 2023