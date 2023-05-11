موعد قرعة كأس آسيا 2023 في قطر وكيفية توزيع المنتخبات المشاركة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية اليوم الخميس صوب الدوحة لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام بين 12 كانون الثاني/يناير إلى 10 شباط/فبراير 2024 في قطر.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة من كأس آسيا في منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت في العام الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.

وتم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ويضم كل من هذه المستويات ستة منتخبات وجاءت على الشكل التالي:

المستوى الأول: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا والسعودية

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين والأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قيرغيزستان ولبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ وإندونيسيا

وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 1956، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة تدريجيا من أربعة منتخبات بكل من النسخ الثلاثة الأولى حتى بلغ 24 منتخبا في النسخة الماضية عام 2019 بالإمارات.