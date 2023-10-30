موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين

مع اقتراب حفل الكرة الذهبية 2023 البعض يتساءل خلال هذا الحفل من سيفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لهذا العام، التسريبات تشير إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الحصول على الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته.

في التقرير التالي نتعرف على موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين للحصول على هذه الجائزة المرموقة وأبرز القنوات الناقلة له.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

سيقام حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر في باريس، العاصمة الفرنسية، حيث ستتجمع نخبة من لاعبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم في مكان مميز، سيتم تكريم أفضل لاعب كرة قدم في العام السابق ومنحه جائزة الكرة الذهبية.

القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023

لم يتم الإعلان عن نقل الحفل تلفزيونيا عبر قناة أون سبورتس كما هو معتاد في السنوات الأخيرة، لكن فرانس فوتبول قررت إذاعة الحفل عبر منصاتها المختلفة.

ستقوم قنوات بي إن سبورت ببث حصري لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، إذ يمكن للمشاهدين متابعة هذا الحدث الرياضي الرائع عبر البث التلفزيوني لبي إن سبورت، وهم أيضًا قادرون على مشاهدته عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

المرشحون للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

تعتبر جائزة الكرة الذهبية من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، ومع اقتراب موعد حفل الجائزة فإن الكثير من الأنظار تتجه إلى المرشحين المحتملين للفوز بالجائزة في هذا العام، فيما يلي قائمة بالمرشحين المحتملين للكرة الذهبية لعام 2023:

1- محمد صلاح – ليفربول

نجم نادي ليفربول، يتميز بأدائه المتميز وأهدافه الحاسمة والمهمة في المباريات الكبرى، وتألقه وإسهاماته الكبيرة في فريقه والمنتخب المصري.

2- ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

لا أحد يستطيع إنكار أهمية الأرجنتيني ليونيل ميسي في عالم كرة القدم، فهو لاعب استثنائي ومبدع يحقق النجاحات مع فريقه ومنتخب بلاده، بصفته أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يعد ميسي دائمًا مرشحًا قويًا لجائزة الكرة الذهبية.

3- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان

على الرغم من صغر سنه، أثبت كيليان مبابي نفسه كلاعب موهوب ومميز، تألق مع نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، وسجل العديد من الأهداف الرائعة، وبالنظر إلى تطوره المستمر وإمكاناته الكبيرة، فإنه يعتبر مرشحًا بارزًا للكرة الذهبية.

4- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة

لم يظهر روبرت ليفاندوفسكي على الساحة العالمية بنفس القدر كما فعل ميسي ومبابي، لكنه أحد أبرز الهدافين في العالم، بتسجيله الأهداف بشكل مستمر وتقديمه أداءً مميزًا مع بايرن ميونخ والمنتخب البولندي، فإنه يستحق النظر كمرشح محتمل للكرة الذهبية.

5- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

بفضل قوته وسرعته وقدراته التهديفية المبهرة، استطاع إيرلينج هالاند أن يلفت الأنظار في وقت قصير، لعبته المذهلة في دوري أبطال أوروبا جعلته أحد المرشحين الخطرين للكرة الذهبية في عام 2023.