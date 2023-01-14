موظف متعاقد هو سبب أكبر تعطل في حركة الطيران الأمريكي منذ أحداث سبتمبر

أظهرت التحقيقات الأولية وراء الخلل الذي أدى الأربعاء الماضي إلى إيقاف حركة الطيران في جميع مطارات الولايات المتحدة، وهو أمر يذكر بتوقفها عقب هجمات سبتمبر سنة 2001، يعود إلى موظف متعاقد مع هيئة الطيران بحسب تقارير أخبارية أمريكية.

وأصيبت حركة الطيران بشلل كلي تسبب بإلغاء 1353 رحلة وتأخير 10578

وقام موظف متعاقد بالخطأ باستبدال ملف بآخر تالف في قاعدة بيانات ليسبب خللا في نظام التحذيرات NOTAM ، مما أدى إلى أزمة انتظار لعشرات الآلاف من المسافرين. وأثيرت شكوك حول هجمات سيبرانية تكمن وراء الخلل في البداية الأزمة وسارع البيت الأبيض لاستبعاد ذلك و اليوم يقول المسؤولون إن البرمجيات الفاسدة التي أدخلها المقاولون أسقطت نظام إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

نظام قديم

نظام التبيلغات والمعروف باسم نظام NOTAMS – أو Notice to Air Missions – ، تم تركيبه في عام 1993 ، وهو النظام الذي يرسل للطيارين المعلومات الحيوية التي يحتاجون إليها للطيران أصبح موضع انتقادات ودعوات لتحديثه بنظام جديد يواكب التقنيات الحديثة..