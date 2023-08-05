موظف أمن يسرق شركة اتصالات كبرى في سوريا

قبضت السلطات السورية على موظف أمن سوري في شركة خاصة كبرى بتهمة سرقة فرع شركته في مدينة طرطوس الساحلية غرب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “بعد ورود معلومات إلى قسم المدينة الغربي بتعرض شركة الاتصالات إم تي إن (MTN) لسرقة مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية” (أي ما يساوي 900 دولار تقريبا).

وتوجهت دورية من القسم المذكور إلى مكان الحادث وبعد الكشف تبين حدوث السرقة عن طريق الخلع والكسر وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبين دخول شخص إلى الشركة وقد أخفى نفسه بغطاء كي لا يكتشف أمام الكاميرات وقام بالسرقة، وبعد التدقيق وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بأحد موظفي أمن الشركة يدعى (ح . ح) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالسرقة عن طريق خلع الباب الخشبي المطل بين الشركة وأحد الأبنية ودخوله وخلع الخزنة وسرقة مبلغ عشرة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية (أقل من ألف دولار).

وأوضح البيان أنه تم استرداد مبلغ 8.4 مليون ليرة ومصادرة بطاريات وشواحن كان قد اشتراهم من المبلغ المسروق.

وأضاف أنه نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

وازدادت حالات السرقة والسطو المسلح في عموم المدن السورية بسبب تداعيات الحرب السورية المستمرة منذ العام 2011، وتجاوز معظم السوريين خط الفقر.