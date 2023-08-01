موظفون سعوديون يستخدمون دراجات “سكوتر” لمراقبة الأسواق

ابتكرت إحدى البلديات السعودية آلية جديدة لتسهيل وتسريع وتيرة العمل الميداني من خلال إدراج تقنية الدراجات الكهربائية “سكوتر”، التي تمكن المواطفين الحكوميين بقطاع مراقبة الأسواق وعمال النظافة أيضا من العمل بيسر خلال جولاتهم التفتيشية أو القيام بأعمال النظافة.

حيث دشنت أمانة المنطقة الشرقية المظلة المنظمة لعمل البلديات و مقدمة الخدمات البلدية للمدن والأحياء، مبادرة استخدام تقنية الدراجات الكهربائية “سكوتر” في أعمال مراقبي الأسواق والنظافة والأمن بوسط الدمام شرق السعودية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة جاءت بهدف تسهيل الأعمال وتعزيز الأداء والجودة والحفاظ على البيئة من خلال التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة.

يذكر أن المبادرة التي دشنها أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ساهمت في سهولة تنقل المراقبين ومتابعة الباعة المتجولين وخاصة في المناطق المزدحمة والأسواق لا سيما في المواسم شديدة الحرارة وعززت من سرعة الإنجاز.