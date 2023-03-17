موزمبيق تعفي السعوديين والإماراتيين من تأشيرة الدخول

أعفت موزمبيق المواطنين السعوديين والمواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة سياحية أو تأشيرة تجارية واكتفت بتصريح إلكتروني يسمح لهم الإقامة في البلاد مدة 30 يوماً ويمكن تجديدها لمدة 30 يوماً أخرى.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أنه تم إعفاء مواطني 28 دولة؛ من ضمنهم المواطنون السعوديون من الحصول على التأشيرة وفقاً للطريقة التقليدية المتبعة، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل حول طريقة الحصول على التأشيرة والأنظمة الجديدة في وقت لاحق.

وتشمل الدول التي تم إعفاؤها من التأشيرة هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبلجيكا، وكندا، والصين، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وغانا، وإندونيسيا، وإيطاليا، وكوت ديفوار، واليابان، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسنغال، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

وتقع موزمبيق في جنوب شرق إفريقيا يحدها المحيط الهندي من الشرق، وتنزانيا من الشمال، ومالاوي وزامبيا من الشمال الغربي، وزيمبابوي من الغرب، وسوازيلاند وجنوب إفريقيا من الجنوب الغربي.