فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مورينيو يثير الجدل في دربي روما للناشئين تحت 14 عاماً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مورينيو

لا يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي لكرة القدم الفرصة دون اثارة الجدل حوله، ولكن هذه المرة لم تكن عند قيادته فريقه في احدى المباريات لكن خلال متابعته لمباراة للناشئين دون 14 عاماً من على المدرجات.

وكان مورينو بين الحضور لمشاهدة مباراة دربي روما للناشئين بين فريقي روما ولاتسيو لتشجيع أبناء فريقه.

ووفقا لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، قام “مورينيو “السبيشال وان” بإطلاق صافرات استهجان تجاه أحد لاعبي لاتسيو أثناء تنفيذ ركلة جزاء، كما زعمت أنه حث لاعبي روما على ادعاء الإصابة والتمثيل لإضاعة الوقت، عند التقدم بالنتيجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب لاتسيو للناشئين دخل في سجال مع مورينيو بسبب تصرفاته.

يذكر أن مورينيو طرد 3 مرات خلال هذا الموسم في الدوري الإيطالي مع فريقه روما.

ويحتل فريق روما الأول مع مدربه البرتغالي المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق 20 نقطة عنم نابولي المتصدر، ويلعب الأحد ضد يوفنتوس السابع.

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