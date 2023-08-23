موديز: معدلات الفائدة الأعلى وحجم الأعمال التجارية وراء ارتفاع أرباح بنوك الإمارات

أصدرت موديز لخدمات المستثمرين تقرير أرباح أكبر البنوك الإماراتي، ولفتت إلى أن ارتفاع ربحية أكبر أربعة بنوك في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن ذلك يعود لارتفاع أسعار الفائدة وقوة نشاط الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، في سياق احتفاظ اقتصاد الإمارات عموماً بقوته.

ويشير التقرير إلى أن كفاءة التكلفة هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا للبنوك الإماراتية الكبرى، ورغم نمو النفقات التشغيلية في البنوك الأربعة بمجموع 19% للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام السابق إلا أن نمو الأعمال عوّض ذلك، وتشمل الزيادات في التكلفة بشكل رئيسي الاستثمارات في الموظفين وتكنولوجيا المعلومات ومواصلة البنوك تحسين عروضها الرقمية.

وقد تم تعويض الزيادة في نفقات التشغيل من خلال ارتفاع تكاليف التشغيل نمو الدخل، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل الإجمالية للبنوك إلى 27% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 31% في العام السابق (الشكل 6). ال وظلت مستويات كفاءة البنوك الإماراتية الكبيرة قوية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وبحسب تقرير «موديز»، فإن البنوك الأربعة وهي: «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي»، قد استحوذت مجتمعة بنسبة 77% من اجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023، بينما سجّلت مجتمعة في نفس التاريخ أرباحاً صافية مُجمّعة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار (27.3 مليار درهم)، بالمقارنة مع 4.4 مليارات دولار في مارس 2022.