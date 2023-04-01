موديز ترفع تصنيفها للبنوك السعودية

عدلت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” نظرتها المستقبلية لعدد من البنوك السعودية من مستقرة إلى إيجابية على الودائع طويلة الأجل ومعدلات الديون الرئيسية غير المضمونة. وتشمل تغطية وكالة “موديز” البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – السعودية.

وأكدت النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف الراجحي عند “مستقر”.

وعزت مراجعة التوقعات إلى قدرة الحكومة السعودية القوية على تقديم الدعم للبنوك في حالة الحاجة، وإلى التحسن المستمر في بيئة عمل البنوك، والتي من شأنها تحسين أداء البنوك، والأداء المالي وملف مخاطر الائتمان المتدني.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك العشرة نظراً لقوة التمويل والسيولة. وأفادت بأن نسبة القروض غير العاملة للبنوك بلغت 2.1%، ونسبة حقوق الملكية العادية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بلغت 16%، وصافي دخلها إلى إجمالي الأصول الملموسة 1.8% بنهاية عام 2022.

وتستفيد تصنيفات البنوك من احتمالية عالية جداً للدعم الحكومي، في حالة الحاجة. وأشارت إلى أن البنوك لا تزال تحافظ على معدلات تغطية السيولة وصافي معدلات التمويل المستقرة فوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100%، على الرغم من أن نمو الائتمان قد تجاوز نمو الودائع في السنوات الأخيرة.