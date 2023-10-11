موديز : الذكاء الاصطناعي، رابحون وخاسرون

مع انطلاق ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071″ في أبراج الإمارات بدبي، اليوم، تعلق وكالة موديز على لسان فنسنت جوسدورف، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز لخدمات المستثمرين حول الفائزين والخاسرين من دخول الذكاء الاصطناعي الذي سيكون عاملا حاسما في عمليات الشركات و المؤسسات، قائلا:”سيجلب الذكاء الاصطناعي فوائد لمصدري الديون -ولكن مع تزايد احتمال حدوث اضطراب هائل فسيكون هناك فائزون وخاسرون على حد سواء مع قيام التطبيقات الجديدة بتغيير نماذج الأعمال والاقتصادات. إن التكامل العميق للذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال هو وحده القادر على توفير ميزة تنافسية مستدامة.

ومن خلال تعزيز الإنتاجية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فوائد مالية تعمل على تعزيز نسب الائتمان. ومع ذلك، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى توسيع الفجوة بين الشركات سريعة الحركة والمتقاعسة، وفي بعض القطاعات، سيمهد الطريق لوافدين جدد، ويضيف جوسدورف قائلا: “سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المخاطر التكنولوجية والإلكترونية والقانونية، من بين أمور أخرى”.

ويقول كريستيان فانغ، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنه من الممكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي الطويل الأجل من خلال زيادة إنتاجية الموظفين ورأس المال، ويساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة التغيرات، على الرغم من أن الفوائد الكاملة على مستوى الاقتصاد بالكامل قد لا تتحقق هذا العقد. ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يؤدي إلى استبدال الموظفين ليحل بدلا منهم، وتفاقم عدم المساواة، وإثارة المخاوف الأخلاقية والأمنية. من المرجح أن تقوم البلدان والمناطق التي تتمتع بمؤسسات قوية بتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أطر تنظيمية مناسبة مع التخفيف من عواقبه السلبية.

يلفت ديميتريوس باباناستاسيو، المدير الأول في موديز للتحليلات “إن النمو الهائل لجيل الذكاء الاصطناعي يقود المبادرات الإستراتيجية داخل المؤسسات المالية، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل وأسرع ويعيد تعريف مشاركة العملاء. : “إن الاعتماد على محتوى يمكن التحقق منه وموثوق به لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي العام وإنشاء أطر الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي والآمن للتكنولوجيا هي الاتجاهات الرئيسية الناشئة”.

وينطلق اليوم ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071” في أبراج الإمارات بدبي، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. وتتضمن أجندة فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات والعالم.