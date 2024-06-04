موجة حر تودي بحياة العشرات وأنباء عن إصابة 25000 شخصا بإنهاك حراري في الهند

قالت السلطات وتقارير وسائل الإعلام إن موجة الحر الشديدة غير المعتادة التي تشهدها الهند هذا الصيف أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة عشرات الآلاف، بحسب ما نقلته رويترز.

ووصلت درجات الحرارة المرتفعة التي بدأت في مارس/آذار إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في العاصمة دلهي وولاية راجستان القريبة في مايو/أيار بسبب مجموعة من العوامل، وهو اتجاه يقول العلماء إنه تفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في الولاية الاثنين، إن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس في ولاية أوديشا بشرق الهند خلال الصيف، مضيفة أن حالات 97 شخصا آخرين يشتبه في وفاتهم بضربات شمس لا تزال قيد التحقيق. وأفاد موقع ذا برنت ThePrint نقلاً عن بيانات حكومية أن ما يقرب من 25 ألف شخص أصيبوا بضربات شمس خلال موسم الصيف في الهند الذي يقع بين مارس ومايو.

فترات أطول لموجات الحر

تم تسجيل أكثر من ضعف عدد أيام المعتادة للموجات الحارة في شمال غرب وشرق الهند هذا الموسم، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض وتيرة الأمطار الرعدية غير الموسمية والرياح الدافئة التي تهب من المناطق القاحلة المجاورة إلى الهند.

وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في الأجزاء الشمالية والغربية من الهند أيضًا، حيث كانت موجة الحر شديدة بشكل خاص الشهر الماضي خلال الانتخابات الوطنية، حيث جفت الصنابير تقريبًا في دلهي وانهارت الحيوانات في الحقول.

خلخلة في موسم الأمطار

في المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند من تأثير الإعصار ريمال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام شمال شرق البلاد في مقتل 14 شخصا منذ الثلاثاء. كما غمرت الأمطار الغزيرة ولايتي كارناتاكا وكيرالا الجنوبيتين. يوم الأحد، تلقى مركز التكنولوجيا الهندي في بنغالورو في كارناتاكا 111.1 ملم من الأمطار – وهو أكبر معدل تم تسجيله ليوم واحد في شهر يونيو منذ عام 1891 – وأظهرت لقطات تلفزيونية المركبات والمشاة وهم يخوضون في الشوارع التي غمرتها المياه. ومن المتوقع أن يؤدي وصول الرياح الموسمية المبكرة إلى ولاية كيرالا الأسبوع الماضي إلى بعض النتائج، على الرغم من أن مكتب الأرصاد الجوية الهندي توقع استمرار موجة الحر في الشمال والشرق خلال الأيام الخمسة المقبلة.