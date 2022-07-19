موجة حارة وحرائق تجتاح بريطانيا

اندلعت حرائق عديدة في بريطانيا فيما يستعر حريق ضخم اندلع في لندن وسط موجة الحرّ التي شهدت تسجيل درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويواصل رجال الإطفاء إخماد عشرات الحرائق التي أتت على منازل عديدة.

وذكرت بي بي سي أن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة أصدرت أول تنبيه “أحمر” من الحرارة الشديدة، وحذر مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى.

After a record breaking day, turning alot fresher with temperatures returning to near normal values from the west, still feeling very warm and locally hot across parts of the south and east though#heatwave2022 #heatwave pic.twitter.com/KSaA2DthyM — Met Office (@metoffice) July 19, 2022

أجبرت حرائق الغابات في الأيام الأخيرة في فرنسا والبرتغال وأسبانيا واليونان أكثر من 30 ألف شخص على الفرار وإخلاء منازلهم في ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر.

?️ For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK



London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today



? Temperatures are still climbing in many places, so remember to stay #WeatherAware ⚠️#heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/GLxcR6gjZX — Met Office (@metoffice) July 19, 2022