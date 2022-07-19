سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

موجة حارة وحرائق تجتاح بريطانيا

سامر باطر by سامر باطر

اندلعت حرائق عديدة في بريطانيا فيما يستعر حريق ضخم اندلع في لندن وسط موجة الحرّ التي شهدت تسجيل درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويواصل رجال الإطفاء إخماد عشرات الحرائق التي أتت على منازل عديدة.

وذكرت بي بي سي أن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة أصدرت أول تنبيه “أحمر” من الحرارة الشديدة، وحذر مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى.

أجبرت حرائق الغابات في الأيام الأخيرة في فرنسا والبرتغال وأسبانيا واليونان أكثر من 30 ألف شخص على الفرار وإخلاء منازلهم في ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...