موجة حارة وحرائق تجتاح بريطانيا

اندلعت حرائق عديدة في بريطانيا فيما يستعر حريق ضخم اندلع في لندن وسط موجة الحرّ التي شهدت تسجيل درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويواصل رجال الإطفاء إخماد عشرات الحرائق التي أتت على منازل عديدة.
وذكرت بي بي سي أن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة أصدرت أول تنبيه “أحمر” من الحرارة الشديدة، وحذر مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى.
أجبرت حرائق الغابات في الأيام الأخيرة في فرنسا والبرتغال وأسبانيا واليونان أكثر من 30 ألف شخص على الفرار وإخلاء منازلهم في ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر.