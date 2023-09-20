موجة استقالات تضرب الخطوط الجوية الكويتية

لا تزال استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي تتفاعل في الكويت، بعدما أعقبتها استقالات أخرى على مستوى الإدارة التنفيذية.

وعزت «الجريدة» استقالة رزوقي إلى تدخلات رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان.

وكشفت الصحيفة أن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات عيسى الحداد ونائب رئيس العمليات حبيب الحربي وآخرين في دائرة العمليات قدموا استقالاتهم بسبب تدخلات الفقعان.

وقال رزوقي، في كتاب استقالته، إن رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء جاؤوا بحكم مسبق على عدم جدوى استراتيجية الشركة وخططها التنفيذية دون النظر في النتائج والأرقام المحققة في آخر 3 سنوات أو مناقشتها تفصيلياً ورسمياً أو حتى طلب إيضاح أسس العمل القيادي الرشيد، مؤكداً أن ذلك خلق حالة من عدم الاستقرار يشوبها السلوك الشخصي البعيد عن المهنية. وأوضح رزوقي أن رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء طلبوا من عدد من مسؤولي الإدارات الحيوية المنوط بها تشغيل الأسطول ونقل المسافرين، تقديم استقالاتهم، رغم قيام تلك الإدارات بعملها على أكمل وجه خلال موسم الصيف، إضافة إلى التوفير الكبير في كلفة التشغيل نتيجة لتطبيق إجراءات تدعم التوجه العام للشركة في تخفيض المصروفات وتعظيم الدخل وفق أسس ومعايير محددة.

