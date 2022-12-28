موت وخراب ديار: طبيب سفاح.. هل كلف هذا القاتل المتسلسل الحكومة البريطانية أكثر من مليار جنيه استرليني؟

مع خروج “الثعبان” من جحره سلطت وسائل الإعلام الضوء على ماضيه المرعب، فالقاتل الفرنسي المتسلسل تشارلز سوبراج، المشهور بـ “الثعبان وقاتل البكيني” والذي أطلقت نيبال سراحه مؤخرا ورحلته إلى فرنسا، ارتكب أكثر من 20 جريمة قتل، لكنه في الواقع يعتبر رضيعا في حضانة القتلة المتسلسلين بالمقارنة بكبار الأساتذة من حملة الدكتوراه وخاصة عميد أكاديمية القتلة المتسلسلين الأستاذ الدكتور البريطاني هارولد شيبمان الذي قتل 450 شخصا. وفي الواقع أن المجني عليهم ليسوا هم فقط ضحية هذه الجريمة ، فهناك ضحايا آخرون هم الحكومات ودافعو الضرائب الذين يتحملون كلفتها.

بريطانيا

وجدت دراسة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية أن الكلفة التي تتحملها الدولة عن جريمة:

القتل: 3.2 مليون جنيه استرليني

الاغتصاب: 40 ألف جنيه استرلينيا

عنف مع إصابة: 14 ألف جنيه استرليني

وسرقة: 12 ألف جنيه استرليني

وسرقة سيارة: 11 ألف جنيه استرليني

أمريكا

توصلت دراسة أجرتها جامعة أيوا إلى أن الكلفة التي تتحملها الدولة عن جريمة:

القتل: 17.2 مليون دولار

الاغتصاب: 450 ألف دولار

العنف: 380 ألف دولار

السطو المسلح: 340 ألف دولار

سرقة سيارة: 41 ألف دولار

الخسائر

تتضمن الأرقام السابقة التكاليف التقريبية للضرر الجسدي والعاطفي الناجم عن الوفاة أو الأضرار الأخرى، إلى جانب العبء الملقى على عاتق نظام العدالة الجنائية في البلدين (محاكمات وسجن وخلافه).

القاتل المتسلسل

وهكذا، تكشف تلك الأرقام أن القاتل المتسلسل بالذات هو أكثر من يكبد الحكومات ودافعي الضرائب أموالا، وفيما يلي قائمة بأبرزهم:

هارولد شيبمان : بريطاني، قتل 450 شخصا

: بريطاني، قتل 450 شخصا بيدرو ألونسو لوبيز : كولومبي، قتل 300 شخص

: كولومبي، قتل 300 شخص ألبرت فيش : أمريكي قتل واغتصب حوالي 100 طفل

: أمريكي قتل واغتصب حوالي 100 طفل أندريه شيكاتيلو : أسوأ قاتل في تاريخ الاتحاد السوفيتي، قتل 56 شخصا وأكلهم

: أسوأ قاتل في تاريخ الاتحاد السوفيتي، قتل 56 شخصا وأكلهم ألكسندر بيتشوشكين : روسي قتل 49 شخصا

: روسي قتل 49 شخصا غاري ليون ريدجواي : أمريكي، قتل وعذب واغتصب أكثر من 48 امرأة

: أمريكي، قتل وعذب واغتصب أكثر من 48 امرأة مانويل ديلجادو فيليجاس : إسباني، قتل 48 شخصا

: إسباني، قتل 48 شخصا ناتاليا وزوجها ديمتري باكشيفا، روسيان تشاركا في قتل 30 امرأة والتمثيل بجثثهن وتناول لحمهن مشويا

دراسة جامعة أيوا

قالت الدراسة التي أجرتها جامعة أيوا الأمريكية إن النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أن أسوأ قاتل شملته، أُدين بتسعة جرائم قتل، فرض على المجتمع دفع 153 مليون دولار. وبالتالي تكون جرائم القتل الـ 48 التي أدين بها غاري ريدجواي قد كبدت البلاد نحو 816 مليون دولار. وبنفس الطريقة إذا قمنا بضرب عدد ضحايا هارولد شيبمان في كلفة كل جريمة قتل في بريطانيا ستكون النتيجة مليار و350 مليون جنيه استرليني.

الرقم القياسي

ربما كان هارولد شيبمان صاحب الرقم القياسي في عدد الضحايا في العصر الحديث، ولكنه ليس صاحب الرقم القياسي التاريخي الذي تحمله أميليا اليزابيث دير وهي:

قاتلة من العصر الفيكتوري

تُعد واحدة من أكثر القتلة نشاطا في التاريخ

كانت تعد بالاعتناء بالأطفال اللقطاء وتحصل على مال مقابل ذلك

ثم تجرد الطفل من ملابسه

وتقوم بخنقه حتى الموت

ويرجح أنها قتلت المئات من الأطفال (لم تتمكن السلطات من تحديد الرقم بالضبط) على مدار 20 سنة

تم إعدامها إثر إدانتها في جريمة قتل واحدة

الأشهر

مازال جاك السفاح هو الأشهر تاريخيا، مع أننا لا نعرف حتى الآن هوية الشخص الذي ارتكب واحدة من أشهر موجات الجرائم في التاريخ حيث قام بقتل وتشويه 5 من فتيات الليل في حي وايت تشابل في لندن عام 1888.