موت وإصابة عشرات المصريين في طريقهم لأداء مناسك العمرة

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين معظمهم مصريون خلال حادث مروري شهدته حافلتهم المتجهة، أمس الخميس، إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “تتابع وزارة الخارجية أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها ٥٠ راكباً مصرياً في طريقهم لأداء مناسك العمرة”.

وقال السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة ٤٠ معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين.

وأضاف البيان “قام أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة بسرعة التوجه الى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة”.

وقدمت وزارة الخارجية المصرية “خالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم”.

ويشهد طريق المدينة المنورة – مكّة المكرمة بين حين وآخر حوادث خطيرة تودي بحياة البعض وتصيب آخرين.