يعتقد خبراء في الضرائب الامريكية أن 7 مليارات دولار تم تسديدها ضريبة للدخل قد تكون بسبب وفاة أحد أغنى 100 ملياردير في العالم فهل توفي أحد هؤلاء أم أن هناك ملياردير غامض نجح بالتخفي بعيدا عن الانظار وتوفي دون علم أحد في الفضاء العام.

يثير الغموض الذي ظهر مؤخرا في بيانات من الضرائب الأمريكية إلى احتمال نجاح ملياردير بالتخفي بعيدا عن الأضواء طول حياته وحتى وفاته، ليثير تساؤلات حول مليارديرات لا يعلم بهم أحد على النقيض ممن يتباهوا على قائمة بلومبرغ وغيرها.

يقول غابرييل زوكمان ، الخبير الاقتصادي بجامعة بيركلي ، والذي يركز بعمله على السياسة الضريبية والأثرياء ، إن هناك عددًا قليلاً من الفرضيات المعقولة: أحد المليارديرات الذي توفى دون أن يظهر في الحيز العام أو يمكن أيضًا أن يكون ذلك المبلغ الضخم هو ضريبة حالات الطلاق التي تنطوي على أزواج أو زوجات لا يحملون الجنسية الأمريكية .

يثير الغموض الذي ظهر مؤخرا في بيانات من الضرائب الأمريكية إلى احتمال نجاح ملياردير بالتخفي بعيدا عن الأضواء طول حياته وحتى وفاته.

وقد كشفت تقارير وزارة الخزانة الأمريكية اليومية عن المعاملات المالية الحكومية عن نقطة بيانات مفاجئة في 28 فبراير 2023: وهي إيداع 7 مليارات دولار في فئة ضرائب “العقارات والهدايا”. وكانت أعلى المبالغ التي تسدد ضمن هذا النوع من الضرائب منذ عام 2005 على الأقل.

يقول متحدث باسم وزارة الخزانة إن ذلك لم يكن خطأ في الإبلاغ ، وتمنع قواعد الخصوصية المسؤولين الحكوميين من مناقشة تفاصيل أي إقرار ضريبي. رُصد الإقرار الضريبي الضخم لأول مرة من قبل جون ريكو ، المدير المساعد لتحليل الميزانية في نموذج ميزانية بن وارتون ، وهي مجموعة في جامعة بنسلفانيا تتعقب تأثير تغييرات السياسة الاقتصادية. كان ريكو يتتبع الودائع الضريبية العقارية بسبب تجربة طبيعية غريبة: على الرغم من تخفيض الضرائب العقارية في عام 2017 أثناء الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترامب ، فقد ارتفعت عمليات التحصيل في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الوفيات الزائدة لكبار السن أثناء الوباء.

يمكن تخفيض الضرائب التي تدفع عن الهدايا والعقارات بشكل كبير من خلال نوع التخطيط الاستراتيجي الذي يستخدمه الأفراد الأثرياء عادةً. بعد تعديل قانون 2017 ، تم فرض ضريبة على العقارات بنسبة 40٪ ، ولكن هناك إعفاءات كبيرة. على سبيل المثال ، يتم إعفاء أول 11.58 مليون دولار من العقارات من الضرائب ، يمكن أيضًا تخفيض مدفوعات الضرائب من خلال إنشاء صناديق خاصة وجمعيات خيرية لحماية الدخل من الضرائب.