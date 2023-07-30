موبايلي تزيد أرباحها 41,7% إلى 962 مليون ريال في 6 أشهر

حققت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 962 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع صافي ربح قدره 679 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

وأعلنت “موبايلي” في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أنها تمكنت من رفع إيراداتها بنسبة 7.6% لتصل إلى 8,29 مليار ريال سعودي للفترة الحالية مقارنة مع 7,71 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وبلغ إجمالي الربح للفترة الحالية 4,741 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 4,571 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.7%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.

وسجلت موبايلي ارتفاعاً في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 7.8% ليصل إلى 3,140 مليار ريال سعودي للفترة الحالية بالمقارنة مع 2,915 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة إلى الزيادة في الإيرادات وكفاءة الشركة التشغيلية.

وقد حافظت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للفترة الحالية على المستوى نفسه بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تبلغ 37.8%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للفترة الحالية بنسبة 31.7% لتصل إلى 1,283 مليار ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 974 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وارتفعت مصاريف التمويل للفترة الحالية بنسبة 30% لتصل إلى 348 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 268 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للارتفاع في معدل الفائدة.

كما بلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 75 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 57 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.