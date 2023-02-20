موبايلي تربح 1,6 مليار ريال وتوزع 885,5 مليون نقداً

أعلنت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” إحدى أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها للعام المالي 2202، محققة صافي ربح قدره 1.657 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 54.6%، مقارنة بصافي ربح قدره 1.1 مليار ريال سعودي في العام السابق، نتيجة لنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 885,5 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية 2022، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للربح 770 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 1,15 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 11,5%.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 15,669 مليار ريال سعودي، بفضل النمو في إيرادات كافة قطاعات الشركة، كما استمرت قاعدة العملاء في موبايلي بإظهار نمو قوي

وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 10.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6,161 مليار ريال سعودي، نتيجة لنمو الإيرادات، كما سجلت موبايلي مستويات قوية لهامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة، حيث بلغت نسبة 39.3% مقارنة بنسبة 637% في العام السابق.

سجل صافي الربح مبلغ قدره 1,657 مليون ريال سعودي، مثّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 54.6٪ على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى النمو في الإيرادات، والربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة، إضافة إلى تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 20.2% على أساس سنوي لتصل إلى 607 ملايين ريال سعودي نتيجة للارتفاع في معدل الفائدة

وبلغت النفقات الرأسمالية 2,093 مليون ريال سعودي جرّاء إنجاز الأهداف الاستراتيجية من خلال استكمال توسيع نطاق نشر شبكة الجيل الخامس 5G، والاستثمار في إنترنت الأشياء، وزيادة تغطية شبكة الألياف البصرية. ونتيجة لذلك، بلغت النفقات الرأسمالية\الإيرادات نسبة 13.4% لعام 2022، مقارنة بنسبة 14.1% في عام 2021.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 16.6% لتصل إلى 4,067 مليون ريال سعودي، مقارنة بقيمة بلغت 3,489 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.