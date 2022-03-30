موبايلي باي تحصل على ترخيص مزاولة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن حصول موبايلي باي Mobily Pay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.

تقول الشركة إن حصول موبايلي باي Mobily Pay على رخصة مزاولة العمل يواكب استراتيجية شركة موبايلي الهادفة إلى تنويع خدماتها ومحفظة الأعمال الخاصة بها لتمتد عبر مختلف القطاعات وتعد التقنية المالية واحدة من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة. وبموجب رخصة المزاولة ستتمكن شركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay من تقديم خدمات مالية رقمية للمستخدمين مثل إرسال واستلام الأموال داخل وخارج المملكة وسداد الفواتير إضافة إلى إصدار البطاقات المصرفية لتعزيز تجربة العملاء وتوفير سبل أكثر سهولة ويسر وكفاءة لإتمام معاملاتهم المالية بأسلوب رقمي يتمتع بالكفاءة.

يذكر أن موبايلي Mobily Pay شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حيث تم تأسيسها لتلبية احتياجات العملاء فيما يتعلق بالخدمات المالية وحلول التقنية المالية للأفراد والشركات. ويفترض أن تكون Mobily Pay متاحة لجميع عملاء شركات الاتصالات في المملكة عبر جميع متاجر التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية.

Mobily Pay تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي @SAMA_GOV لتقديم خدمات المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.#MobilyPay#Fintech pic.twitter.com/vU1JnoUZnZ — Mobily Pay (@MobilyPay) March 28, 2022