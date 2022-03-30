سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

موبايلي باي تحصل على ترخيص مزاولة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن حصول موبايلي باي Mobily Pay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.

تقول الشركة إن حصول موبايلي باي Mobily Pay على رخصة مزاولة العمل يواكب استراتيجية شركة موبايلي الهادفة إلى تنويع خدماتها ومحفظة الأعمال الخاصة بها لتمتد عبر مختلف القطاعات وتعد التقنية المالية واحدة من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة. وبموجب رخصة المزاولة ستتمكن شركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay من تقديم خدمات مالية رقمية للمستخدمين مثل إرسال واستلام الأموال داخل وخارج المملكة وسداد الفواتير إضافة إلى إصدار البطاقات المصرفية لتعزيز تجربة العملاء وتوفير سبل أكثر سهولة ويسر وكفاءة لإتمام معاملاتهم المالية بأسلوب رقمي يتمتع بالكفاءة.

يذكر أن موبايلي Mobily Pay شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حيث تم تأسيسها لتلبية احتياجات العملاء فيما يتعلق بالخدمات المالية وحلول التقنية المالية للأفراد والشركات. ويفترض أن تكون Mobily Pay متاحة لجميع عملاء شركات الاتصالات في المملكة عبر جميع متاجر التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...