موانىء دبي تستثمر 510 ملايين دولار لتطوير محطة حاويات في الهند

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية امتياز مع سلطة ميناء ديندايال لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة جديدة بتكلفة 510 ملايين دولار بسعة 2.19 مليون حاوية نمطية في منطقة كاندلا، غوجارات، على الساحل الغربي من الهند.

وقام بتوقيع اتفاقية الامتياز اس كيه ميهتا، رئيس سلطة ميناء ديندال ورضوان سومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد). وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الاتحادي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشانتانو ثاكور، وزير دولة للموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، في حفل أقيم في العاصمة، نيودلهي.

ومنحت هيئة ميناء ديندايال في يناير امتياز تطوير محطة الحاويات الضخمة لشركة هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الذي يمثل منصة الاستثمار التعاونية في الهند المدعومة من الحكومة الهندية. ويتم الامتياز من خلال طريقة “البناء والتشغيل ونقل الملكية” (BOT) لمدة 30 عاماً مع خيار تمديد الاتفاق لمدة 20 عاماً أخرى.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات ضخمة في تونا تكرا بالقرب من ميناء ديندايال القائم بتكلفة تبلغ 510 ملايين دولار أمريكي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية 2.19 مليون حاوية نمطية سنوياً بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء عام 2027، وستشمل رصيفاً بعمق 1,100 متراً يمكنه التعامل مع الجيل التالي من السفن العملاقة التي تحمل أكثر من 18,000 حاوية نمطية. وكجزء من اتفاقية الامتياز، يمكن تمديد الرصيف إلى 1,375 مترًا.

وسيربط المشروع المناطق النائية من خلال شبكة من الطرق الداخلية والطرق السريعة والسكك الحديدية وممرات الشحن المخصصة، مما يدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية من شمال وغرب ووسط الهند، ويربط الشركات التجارية في الأقاليم بالأسواق العالمية.

وتدير موانئ دبي العالمية حالياً خمس محطات للحاويات في الهند – اثنتان في مومباي، وواحدة في كل من موندرا وكوتشين وتشيناي – بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية. ومع إضافة تونا تيكرا، سيكون لمجموعة موانئ دبي العالمية قدرة إجمالية تبلغ 8.19 مليون حاوية نمطية. ويعتبرالمشروع جزءاً من خطط البنية التحتية الوطنية وسيعزز مبادرات حكومة الهند، مثل الخطة الرئيسية “بي ام جاتي شاكتي” والسياسة اللوجستية الوطنية. وستكون محطة الحاويات متوافقة تمامًا مع إرشادات الميناء الأخضر التي تضمن الاستدامة في عمليات الموانئ من خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة بيئة الميناء التي تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى التي حددتها حكومة الهند.