موانىء أبوظبي تشتري 80% من شركة شحن حاويات بـ 800 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصص 80% في شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» («جي إف إس»)، الشركة العالمية لشحن الحاويات، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2,9 مليار درهم (800 مليون دولار) في حين أن القيمة المؤسسية تبلغ 3,7 مليار درهم (مليار دولار)، وسيتم تمويل الصفقة بالكامل عبر تمويل جديد للاستحواذ.





توسيع الحضور العالمي

ويسهم الاستثمار الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في :

توسيع الحضور العالمي للمجموعة بشكل بارز في قطاع الشحن الإقليمي للحاويات.

دعم تنفيذ استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين الأساسين على مستوى العالم في قطاعات الشحن البحري قصير المدى والشحن الإقليمي.





نتائج مالية

سجلت «جي إف إس» التي تتخذ من دبي مقرا لها، خلال الأشهر الـ12 الماضية أداءً قوياً محققة :

عائدات بلغت 1,085 مليار دولار.

أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 521 مليون دولار أمريكي (وهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 48%).

· صافي أرباح بلغ 481 مليون دولار.



أسطول سفن حاويات بين الأكبر عالمياً



وتمتلك «جلوبال فيدر شيبينغ» :

أحد أكبر أساطيل سفن الحاويات عالمياً والذي يضم 26 سفينة مملوكة وقيد التشغيل وبأحجام إجمالية تبلغ 72,500 حاوية نمطية،

تغطي عملياتها مناطق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا،

تربط خدماتها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل من الهند وباكستان وسريلانكا ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين والصين وكوريا الجنوبية وجيبوتي وفيتنام وغيرها.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بدمج «جي إف إس» في القطاع البحري التابع لها الذي يقدم محفظة شاملة من خدمات الشحن وخدمات العمليات البحرية والخدمات تحت سطح الماء. وسيساعد تكامل خدمات «جي إف إس» مع سفين فيدرز وترانسمار، في جعل مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم من حيث عدد السفن المملوكة، والثالث عالمياً من حيث طاقة الحمولة مع امتلاك 35 سفينة توفر سعة استيعابية تبلغ 100,000 حاوية نمطية.



تعزيز الأنشطة التجارية

ويعزز الاستحواذ الأنشطة التجارية لمجموعة موانئ أبوظبي وارتباطها بالأسواق الرئيسية، كما يحسن خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، ويتيح وفورات ملموسة في التكلفة بفضل الحجم الكبير للأعمال وذلك من خلال الشبكة الموسعة من خطوط الشحن والأسطول الذي تشغله. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاستحواذ نموذج النقل المحوري الذي تتبناه المجموعة عبر ربط الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج والهند والبحر الأحمر وتركيا بموانئ رئيسية مثل ميناء خليفة. كما يتيح دمج «جي إف إس» مع خدمات «سفين فيدرز» إمكانية تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف التشغيلية.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2023. وسيبقى الفريق الإداري الحالي لشركة «جي إف إس» في موقعه، مع احتفاظ مؤسسي الشركة بحصة 20%.