موانئ دبي: الحادث السيبراني كان تأثيره محدوداً

أكدت موانئ دبي العالمية أن الحادث السيبراني الذي تعرضت له في أستراليا منذ 3 أيام كان تأثيره محدوداً على الملف الائتماني الخاص بها نظراً للبصمة الجغرافية العالمية وتنويع الإيرادات التي تستفيد منها الشركة.

وقالت في بيان لها: “إن هذا الحادث والاضطرابات اللوجستية الناتجة عنه هو مجرد مثال آخر على مدى أهمية حماية أصول البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية”.

وكانت عمليات موانئ دبي العالمية في أستراليا تعرضت لهجوم سيبراني يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن توقف الخدمات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبريزباين وفريمانتل في غرب أستراليا.

وانقطع الاتصال بالأنترنت في الموانئ في أعقاب الهجوم ما منع الشاحنات من الدخول أو الخروج لنقل البضائع منها، والتي تمثل نحو 40 بالمئة من حجم الملاحة التجارية.

وقد وصفت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل الحادث بأنه “خطير” و “مستمر” في منشور لها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، وأضافت الوزيرة أن موانئ دبي العالمية تدير 40% من عمليات تدفق البضائع في البلاد، ما يعطي هذا الحادث تأثير في المستوى الوطني.