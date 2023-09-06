موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء بمليار دولار

تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، المشغل الرئيسي للموانئ في دبي، بيع صكوك خضراء لأول مرة بقيمة مليار دولار، كحد أدنى، لأجل 10 سنوات، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء نقلاً عن وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم بترتيب الطرح.

وشهدت السندات والصكوك الخضراء زخم في الآونة الأخيرة، فيما تسعى الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للاستدامة ضمن تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP 28 هذا العام.

وتم تحديد سعر استرشادي عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتم تعيين بنوك: سيتي بنك، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد لترتيب الطرح.

وموانئ دبي مملوكة لحكومة دبي وتعمل في عدة دول في قطاع الخدمات اللوجستية وإدارة وتطوير الموانئ.