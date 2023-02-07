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Posted inأخبار أريبيان بزنس

موانئ السعودية تنشئ مركزاً لوجستياً بميناء الملك عبدالعزيز

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يضم 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات مما يمكنها من استقبال السُّفُن العملاقة

تهدف الهيئة العامة للموانئ السعودية تطوير وطرح فرص إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة للقطاع الخاص

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ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يضم 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات

أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) اليوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لصالح الشركة المتحدة للإلكترونيات السعودية (إكسترا).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار أهداف “موانئ” الاستراتيجية بتطوير وطرح فرص إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة للقطاع الخاص، وتبني القدرات المُستدامة والحلول التي تناسب احتياجات الشركاء لرفع مستوى عمليات النقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، بما يُسهم في إيجاد قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا؛ تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يتوسط ثلاث قارات.

وقدمت “موانئ” لـ “إكسترا” قطعة أرض تتجاوز مساحتها 32 ألف متر مربع لإنشاء ساحات ومستودعات تخزين قريبة من الميناء تخدم المستوردين والمصدرين، تبلغ قيمتها نحو 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار) شاملة التكلفة الإنشائية، ليكون معداً لاستلام وتفريغ الحاويات كمركز رئيس وفق أحدث المواصفات العالمية، ومِن ثم التوزيع على باقي المستودعات التابعة للشركة، بما يؤهله لخدمة العديد من العلامات التجارية.

ويتمتع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة تتضمن وجود 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات مما يمكنها من استقبال السُّفُن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى وجود عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع وتقديم خدمات تشغيلية شاملة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة مساحتها 100 ألف متر مربع.

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